Оливье Жиру: "Очень рад за молодых парней в сборной Франции"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру доволен тем, как его команда сыграла с Голландией (4:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Он отметил прогресс в игре молодых футболистов.

– Мы забили четыре мяча и не пропустили – это хорошо для укрепления морального духа и уверенности, – цитирует AFP Жиру. – Мы должны были выполнить работу и сделали ее очень хорошо. В таких матчах виден характер коллектива. Мы все были сосредоточены на игре и смогли реализовать свои задумки. Каждый внес вклад в успех. Я очень рад за молодых парней. Мбаппе был вознагражден за свою целеустремленность. Лемар тоже старается. Надеюсь, его голы будут забиваться сериями. Мы должны поддерживать молодежь. С нею у Франции большое будущее.