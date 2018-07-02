Олег Саленко: "Акинфеев здорово вытащил последний удар"

Бывший форвард сборной России Олег Саленко - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

- В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти. По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится, - цитирует экс-фуболиста "Команда №1". - Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели. Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор – чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались держанием мяча. Мог ли Давид Де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь. Ты просто будешь забивать пенальти. Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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