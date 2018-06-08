Олег Романцев: "У нынешней сборной России нет лидера"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что в нынешнем составе национальной команды отсутствует лидер.

- Я думаю, что у сборной России есть проблемы… А может и не проблемы - у нее нет лидера, - приводит слова Романцева Goal. - Знаете, как у вас Зидан был, Платини был, вокруг которого команда строилась. Я, в принципе, единственного игрока знаю, в истории футбола, вокруг которого бы команда строилась, это Диего Армандо Марадона. Таких, к сожалению, пока нет. Нам бы такого лидера, а лучше два, в центре поля. Надежда одна – на то что лидером будет команда, надежда на командную игру. У меня во всяком случае.

Романцев был главным тренером сборной России в 1994-1996 и 1998-2002 годах.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).