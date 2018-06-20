Олег Романцев: "Появление Дзюбы в старте матча с Египтом лично меня не удивило"

Экс-главный тренер сборной России Олег Романцев признался, что появление нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе против Египта (3:1) не стало для него сюрпризом.

- Появление Дзюбы лично меня не удивило, - отметил Романцев в своей колонке для "СЭ". - И, думаю, дело не в том, что сбился прицел у Смолова. Просто с учетом габаритов защитников египтян выход Дзюбы, умеющего выигрывать второй этаж и навязывать борьбу в тесноте штрафной, напрашивался сам собой. К тому же, Черчесов наверняка изучает, в каком психологическом тонусе находятся игроки. Выбор оказался более чем удачным: сначала, после удара Зобнина, Дзюба заставил Фатхи срезать мяч в собственные ворота, а потом и сам поставил в матче победную точку: принял мяч на грудь и, перехитрив пару опекунов, послал его в угол.

Напомним, россияне, благодаря двум победам и неудачной игре соперников по группе, сегодня оформили выход в плей-офф чемпионата мира.

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Полностью колонку Олега Романцева можно прочесть здесь