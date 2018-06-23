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Около 20 болельщиков встретили сборную России в Самаре. С усами надежды

Сегодня. Самара. Болельщики встречают сборную России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Сегодня. Самара. Болельщики встречают сборную России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Очень маленькое количество болельщиков встретили сборную России возле отеля "Ренессанс" в Самаре, куда команда Станислава Черчесова въехала сегодня в районе 20 часов по местному времени за два дня до матча ЧМ-2018 против Уругвая.

Непосредственно к отелю людей не пустили - территорию огородила полиция. Неподалеку от гостиницы находилась маленькая группа людей - порядка 15 человек, все из Самары - с оранжевыми воздушными шарами, которые раздало местное СМИ. Почему-то шары оранжевого цвета, как будто встречают не Россию, а Голландию. Также у болельщиков были накладные усы надежды. У одной из фанаток на шаре было написано "Головин", у остальных нарисованы усы. Еще несколько случайных прохожих присоединились к компании, заинтересовавшись шарами и причиной, что собралась толпа.

Отметим, что сборная выиграла два стартовых матча турнира, досрочно вышла из группы - это привело к масштабным празднованиям по всей стране. Другие сборные по ходу ЧМ-2018 регулярно становились объектами паломничества десятков и сотен своих фанатов. (Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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