Около 20 болельщиков встретили сборную России в Самаре. С усами надежды

Очень маленькое количество болельщиков встретили сборную России возле отеля "Ренессанс" в Самаре, куда команда Станислава Черчесова въехала сегодня в районе 20 часов по местному времени за два дня до матча ЧМ-2018 против Уругвая.

Непосредственно к отелю людей не пустили - территорию огородила полиция. Неподалеку от гостиницы находилась маленькая группа людей - порядка 15 человек, все из Самары - с оранжевыми воздушными шарами, которые раздало местное СМИ. Почему-то шары оранжевого цвета, как будто встречают не Россию, а Голландию. Также у болельщиков были накладные усы надежды. У одной из фанаток на шаре было написано "Головин", у остальных нарисованы усы. Еще несколько случайных прохожих присоединились к компании, заинтересовавшись шарами и причиной, что собралась толпа.

Отметим, что сборная выиграла два стартовых матча турнира, досрочно вышла из группы - это привело к масштабным празднованиям по всей стране. Другие сборные по ходу ЧМ-2018 регулярно становились объектами паломничества десятков и сотен своих фанатов. (Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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