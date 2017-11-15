Оге Харейде: "В Ирландии сложно всем, а мы забили пять мячей!"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после стыкового матча с Ирландией (5:1) отметил, что команда отыграла хорошо на контратаках. По его словам, сборная победила благодаря отличной игре Кристиана Эриксена, оформившего хет-трик. Эта победа позволила датчанам выйти в финальную част чемпионата мира-2018.

- Команда сыграла очень хорошо, особенно на контратаках, - приводит ВВС слова Харейде. - Удалось провести матч без нервов. Создали много моментов. Я очень доволен. Это трудный выезд для любой сборной, а мы забили пять мячей в Ирландии!.

Эриксен - фантастический игрок. Он вдохновляет окружающих. Это футболист мирового класса. Парни сплотились вокруг него и провели фантастическую игру.