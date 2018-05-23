Официальную песню ЧМ в России исполнят мировые звезды. И вот что они говорят об этом

Известный актер и обладатель "Грэмм" Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи споют официальный гимн чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба ФИФА. Трек будет представлен широкой аудитории уже 25 мая на различных музыкальных платформах. Продюсером песни стал композитор и ди-джей Дипло. Вот что говорят создатели песни об этом проекте.

- Это большая честь для меня – выступить на чемпионате мира по футболу, - заявил Смит. - Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. В сотрудничестве с Ники, Дипло и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов мы хотим, чтобы весь мир танцевал.

- Я никогда не писал такую песню – для всего мира, с мощной энергетикой и при участии многих мировых звезд, – отметил Дипло.

- Записать официальную песню для чемпионата мира – это большое достижение в жизни, - сказал Ники Джем. - Не каждый артист может похвастаться, что стал частью такого проекта. Я безумно горд и счастлив, что я могу сказать своим внукам "Я сделал это!".

- Работа над официальной песней чемпионата мира по футболу – это невероятный и захватывающий опыт, - отметила Истрефи. - Сотрудничество с талантливыми артистами такими, как Дипло, Уилл Смит и Ники Джем, кем безмерно восхищаюсь, было потрясающим и классным. Также я – рьяный футбольный болельщик, поэтому с нетерпением жду старта чемпионата мира.

Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.

Все о чемпионате мира в России читайте здесь.