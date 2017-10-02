Одриосола, Вьера и Адурис вызваны в сборную Испании вместо Иньесты, Карвахаля и Мораты

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Хонатан Вьера, хавбек "Реал Сосьедад" Альваро Одриосола и нападающий "Атлетика" из Бильбао Ариц Адурис получили вызов в сборную Испании, сообщает пресс-служба национальной команды. Испанцам предстоят матчи с Албанией и Израилем.

Эти матчи пропустят три игрока: защитник "Реала" Дани Карвахаль, полузащитник "Барселоны"Андрес Иньеста и форвард "Челси" Альваро Мората.

Отмечается, что Карвахаль страдает вирусом, который влияет на сердце и, скорее всего, пропустит полтора месяца. Иньеста выбыл на 10 дней из-за мышцы левого бедра, а Мората испытывает мышечные проблемы.