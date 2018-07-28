Одобрен закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей Fan ID

Совет Федерации одобрил на заседании в субботу закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика (FAN ID) въезжать в Россию до конца 2018 года без оформления визы, информирует "РИА Новости".

Законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу 2018 года​, он направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании "паспорта болельщика".

Принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в РФ, которое будет действовать до конца года.

Как ранее сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, всего было выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика, из них 871 тысячу паспортов получили граждане России.