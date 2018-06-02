Нойер - в воротах сборной Германии впервые с 2016 года

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер займет место в воротах сборной Германии в сегодняшнем товарищеском матче с Австрией. Для 32-летнего голкипера это первая игра за национальную команду с октября 2016 года. В сентябре 2017 года чемпион мира-2014 получил тяжелую травму и не играл вплоть до финала Кубка Германии против "Айнтрахта" 19 мая (1:3).

Нойер вошел в состав сборной Германии на чемпионат мира-2018.

Матч Германия - Австрия состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени.

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