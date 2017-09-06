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12:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Николай Матвиенко: "Судейская ошибка повлияла на исход матча с Исландией"

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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после поражения от Исландии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что судейская ошибка повлияла на результат встречи. Он также добавил, что исландцы оказались сильнее в борьбе на поле.

 
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– Игра была более или менее равная до первого гола. Считаю, была судейская ошибка, которая повлияла на игру, – приводит "Террикон" слова Матвиенко. – Они забили, завелись, болельщики погнали их вперед. У нас появились непонятные разрывы, после чего мы пропустили еще раз. Исландцы закрылись и спокойно довели матч до конца.

Я помню этот момент. Я шел с этим игроком, тут Пятов крикнул "Я!" и пошел на перехват. Я остановился. Футболист сбил Пятова, мяч выскочил, мы пропустили. Такая ситуация. Арбитр принял такое решение. Борьба – это их игра. В ней исландцы победили.

Сборная Украины потерпела второе поражение в отборочном турнире и ухудшила свои шансы на попадание в финальную стадию турнира. Украинцы занимают 4-е место в группе I, набрав 14 очков.

Дополнительная информация

http://terrikon.com/posts/283081

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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голвам

Да зачем вам чемпионат мира украинцы Сделайте у себя в хохляндии Кубок пана Бандеры и обыгрывайте там Львов или Кировоград дешевле выйдет В стране теперь он никому не нужен

13:26