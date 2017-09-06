Николай Матвиенко: "Судейская ошибка повлияла на исход матча с Исландией"

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после поражения от Исландии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что судейская ошибка повлияла на результат встречи. Он также добавил, что исландцы оказались сильнее в борьбе на поле.

– Игра была более или менее равная до первого гола. Считаю, была судейская ошибка, которая повлияла на игру, – приводит "Террикон" слова Матвиенко. – Они забили, завелись, болельщики погнали их вперед. У нас появились непонятные разрывы, после чего мы пропустили еще раз. Исландцы закрылись и спокойно довели матч до конца.

Я помню этот момент. Я шел с этим игроком, тут Пятов крикнул "Я!" и пошел на перехват. Я остановился. Футболист сбил Пятова, мяч выскочил, мы пропустили. Такая ситуация. Арбитр принял такое решение. Борьба – это их игра. В ней исландцы победили.

Сборная Украины потерпела второе поражение в отборочном турнире и ухудшила свои шансы на попадание в финальную стадию турнира. Украинцы занимают 4-е место в группе I, набрав 14 очков.