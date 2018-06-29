Николай Левников: "Кайперс – один из лучших судей в Европе"

Руководитель судейского комитета РФС Николай Левников отметил, что Бьорн Кайперс, который рассудит матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании, является одним из лучших судей Европы.

- Кейперс - один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, - цитирует "Р-Спорт" Левникова.

За свою карьеру Кайперс работал на нескольких крупных матчах: Суперкубок УЕФА-2011 "Барселона" - "Порту" (2:0), финал Лиги Европы-2012/13 "Бенфика" - "Челси" (1:2), финал Лиги чемпионов-2013/14 "Реал - Атлетико" (4:1, ДВ), а также финал Лиги Европы этого сезона "Атлетико" - "Марсель" (3:0).

Испания - Россия: текстовая трансляция 1 июля в 17.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"