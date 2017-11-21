Никита Симонян: "Это большая честь видеть таких звезд на жеребьевке чемпионата мира в Москве"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что присутствие большого количества футбольных звезд на жеребьевке финальной части чемпионата мира-2018 – это большая честь. Бывший футболист также добавил, что будет рад каждому гостю.

– Я попал в отличную компанию на жеребьевке чемпионата мира, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Они выигрывали чемпионаты мира, а я – участник пятого чемпионата мира 1958 года. Я буду рад видеть на жеребьевке всех без исключения приглашенных знаменитостей. Это большая честь видеть таких звезд мирового футбола на жеребьевке чемпионата мира в Москве.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // Марадона и Пуйоль будут ассистентами жеребьевки ЧМ-2018