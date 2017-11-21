13:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Никита Симонян: "Это большая честь видеть таких звезд на жеребьевке чемпионата мира в Москве"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что присутствие большого количества футбольных звезд на жеребьевке финальной части чемпионата мира-2018 – это большая честь. Бывший футболист также добавил, что будет рад каждому гостю.

– Я попал в отличную компанию на жеребьевке чемпионата мира, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Они выигрывали чемпионаты мира, а я – участник пятого чемпионата мира 1958 года. Я буду рад видеть на жеребьевке всех без исключения приглашенных знаменитостей. Это большая честь видеть таких звезд мирового футбола на жеребьевке чемпионата мира в Москве.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171121/1128958473.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ulan3

Считал-считал - никак не получается чемпионат-1958 пятым. Шестой, хоть ты тресни!

13:50

sidors

вот интересно в каком полку служил Симонян ?

13:43