Неймар, Жезус и Марселу раздали автографы после тренировки

Футболисты сборной Бразилии раздали автографы болельщикам после открытой тренировки в Сочи. К зрителям подошли практически все футболисты, в том числе и самые звездные: Марселу, Каземиру, Неймар, Жезус, Паулинью и Алиссон.

Однако надолго футболисты не задержались, проведя с болельщиками не более пяти минут. Ажиотаж был громадным, поэтому росписи смогли получить единицы. (Юлия ЯКОВЛЕВА)