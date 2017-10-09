Неизвестные предупредили Мартинеса, чтобы он не выпускал Лукаку в матче с Кипром

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что получал анонимные звонки с предупреждениями. По его словам, неизвестные предупреждали его, чтобы он не выпускал на поле нападающего Ромелу Лукаку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Кипром. Как сообщает A Bola, это могли быть фанаты "Манчестер Юнайтед", которые опасаются, что Лукаку усугубит травму, если сыграет с Кипром.

Напомним, что из соображений безопасности Лукаку не играл с Боснией и Герцеговиной (4:3), поскольку у него было повреждение голеностопа.