"Не увидел сборной лучше нашей, исключая Бразилию". Роберто Манчини - о ЧМ-2018

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что на чемпионате мира-2018 он пока не увидел команды, которая играла бы лучше, чем "Скуадра адзурра". Единственным исключением, по его мнению, является сборная Бразилии.

- Судя по тем играм, которые я наблюдал до сих пор, я не видел сборной лучше нашей, исключая Бразилию, - сказал Манчини в эфире Canale 5. - Мы должны попасть на чемпионат Европы-2020, создать команду, которая будет стремиться к победе, а потом уже думать о следующем мировом первенстве.

Напомним, сборная Италии не попала на чемпионат мира-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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