"Наши амбиции выше уровня полуфинала". Защитник сборной Бельгии Фермален - о ЧМ-2018

Защитник сборной Бельгии Томас Фермален заявил, что его национальная команда способна выиграть чемпионат мира. Бельгийцы встретятся с командой Франции в полуфинале турнира 10 июля в Санкт-Петербурге.

- Нас ждет очень сложный матч, ведь мы играем против одного из фаворитов данного турнира, - цитирует ТАСС Фермалена. - При этом у нас с французами одна общая цель и мы стремимся к самому высокому. Амбиции сборной Бельгии по футболу гораздо выше уровня полуфинального матча, мы приложим все усилия, чтобы победить. Мы всегда стремимся добиться большего и в наших силах выйти в финал и завоевать Кубок мира.

Он также добавил, что голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа стал одним из главных героев матча 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии (2:1).

- Еще раз хотелось бы отметить игру Куртуа в матче против команды Бразилии. Сложно сказать, является ли Тибо лучшим голкипером, с которым я играл в одной команде. Я был в одной команде с большим количеством выдающихся вратарей, но у Куртуа есть что-то особенное, - сказал Фермален.

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