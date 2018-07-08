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"Наши амбиции выше уровня полуфинала". Защитник сборной Бельгии Фермален - о ЧМ-2018


Защитник сборной Бельгии  Томас Фермален заявил, что его национальная команда способна выиграть чемпионат мира. Бельгийцы встретятся с командой Франции в полуфинале турнира 10 июля в Санкт-Петербурге.

Нас ждет очень сложный матч, ведь мы играем против одного из фаворитов данного турнира, - цитирует ТАСС Фермалена. - При этом у нас с французами одна общая цель и мы стремимся к самому высокому. Амбиции сборной Бельгии по футболу гораздо выше уровня полуфинального матча, мы приложим все усилия, чтобы победить. Мы всегда стремимся добиться большего и в наших силах выйти в финал и завоевать Кубок мира.

Он также добавил, что голкипер сборной Бельгии  Тибо Куртуа стал одним из главных героев матча 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии (2:1).

- Еще раз хотелось бы отметить игру Куртуа в матче против команды Бразилии. Сложно сказать, является ли Тибо лучшим голкипером, с которым я играл в одной команде. Я был в одной команде с большим количеством выдающихся вратарей, но у Куртуа есть что-то особенное, - сказал Фермален.

Франция - Бельгия

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5356813

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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