13:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Нам уже снится сборная России..." Испанцы в ожидании матча 1/8 финала ЧМ


Сборная Испании в Твиттере опубликовала ролик, посвященный победе команды над Россией (3:0) в полуфинале чемпионата Европы-2008. Пресс-служба "Красной фурии" отмечает, что после той игры их мечта стала реальностью – команда под руководством Луиса Арагонеса завоевала титул.

"Нам уже снится сборная России... Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса... Тогда мечта стала явью", – говорится в подписи к ролику.

Сборные Испании и России в воскресенье, 1 июля, встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

Испания – Россия

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