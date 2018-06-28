"Нам уже снится сборная России..." Испанцы в ожидании матча 1/8 финала ЧМ

Сборная Испании в Твиттере опубликовала ролик, посвященный победе команды над Россией (3:0) в полуфинале чемпионата Европы-2008. Пресс-служба "Красной фурии" отмечает, что после той игры их мечта стала реальностью – команда под руководством Луиса Арагонеса завоевала титул.
"Нам уже снится сборная России... Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса... Тогда мечта стала явью", – говорится в подписи к ролику.
Сборные Испании и России в воскресенье, 1 июля, встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники".
📺 Ya soñamos ante Rusia... ¿Lo recuerdas? Fue hace 10 años, #EURO2008, con Luis Aragonés a los mandos... Y aquel sueño se hizo realidad.– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 27 июня 2018 г.
¿Soñamos juntos?😴#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/iRezxFIzD6