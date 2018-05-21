"Нам скрывать нечего!" Врач сборной России – о проверках на допинг

Доктор сборной России Эдуард Безуглов рассказал о процедуре допинг-контроля, которую команда будет проходить в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

– Ожидается ли приезд в сборную допинг-офицеров, извещают ли вас об этом?

– Если бы нас извещали, это было бы жесточайшим нарушением правил. Так что в курс нас никто ставить не будет, конечно же. Но по опыту прошлых лет, как минимум раз перед крупным турниром точно приезжают инспекторы по допингу из ФИФА и проверяют всю команду. Возможно, они появятся здесь, возможно, в Москве – хотя логичнее приехать в Австрию, ведь мы находимся Европа.

К нам уже приезжали представители РУСАДА. Восемь человек искали – правда, трех из них в тот момент не было в России (речь про легионеров Черышева, Габулова и Нойштедтера – Прим. "СЭ"). Проверили всех, кроме них. (далее – с улыбкой) Так бывает, ничего страшного. Так что, ожидаем приезда. Нам скрывать нечего. Мы ничего не боимся. Спокойно к этому относимся.

– Не будет ли вопросов по поводу того, что трое не прошли проверку РУСАДА?

– Они пройдут контроль, когда появятся в команде. Мы подаем в ФИФА все данные о местоположении команды и отдельных игроков. А если кто-то где-то что-то не читает, то это уже вопрос не к нам. (Дмитрий СИМОНОВ)

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