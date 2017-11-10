Наингголан пропустит матчи сборной Бельгии из-за травмы

Полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан пропустит товарищеские матчи своей команды против Мексики и Японии, сообщает пресс-служба национальной команды. На тренировке 29-летний игрок ощутил боль в области паха и досрочно завершил занятие. Он пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы.

Напомним, Наингголан вернулся в сборную Бельгии спустя 7 месяцев.

Матч Бельгия – Мексика пройдет сегодня и начнется 22.45 по московскому времени. Встреча против Японии состоится 14 ноября.