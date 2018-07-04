Надпись "Англия" стерта с памятника Федору Черенкову

С памятника Федору Черенкову у стадиона "Спартак" стерли слово England, которое написал английский фанат. Теперь монумент охраняет девушка-стюард.

Ранее стало известно, что личность английского фаната, который осквернил памятник Черенкову, установлена.

Напомним, что сегодня на стадионе "Спартак" прошел матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 - по пенальти).

Англия впервые в истории чемпионатов мира одержала победу в серии пенальти.

Полиция задержала хулигана, осквернившего памятник Федору Черенкову //

Глава ВОБ призывает депортировать англичан, осквернивших памятник Федору Черенкову //

Личность англичанина, осквернившего памятник Черенкову, установлена //

Хулиганы осквернили памятник легенде "Спартака" Федору Черенкову. Подробности

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь