Надпись "Англия" стерта с памятника Федору Черенкову

С памятника Федору Черенкову у стадиона "Спартак" стерли слово England, которое написал английский фанат. Теперь монумент охраняет девушка-стюард.
Ранее стало известно, что личность английского фаната, который осквернил памятник Черенкову, установлена.
Напомним, что сегодня на стадионе "Спартак" прошел матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 - по пенальти).
Англия впервые в истории чемпионатов мира одержала победу в серии пенальти.
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