На Украине футболиста раскритиковали за "жест Дзюбы" после гола

Украинского футболиста Георгия Цитаишвили раскритиковали за то, что он отметил гол в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы. Это случилось на юношеском чемпионате Европы: хавбек открыл счет в матче против Франции, после чего отдал воинское приветствие трибунам.

- Для украинца Цитаишвили эталон футболиста – Дзюба. Не бельгиец де Брейне, не хорват Модрич, не француз Мбаппе, который всего лишь на год старше Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть его идеал, мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее, - написал журналист Константин Андринюк в своем Фейсбуке.

Сам Цитаишвили написал, что не будет оправдываться за празднование забитых мячей.