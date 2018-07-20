09:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На Украине футболиста раскритиковали за "жест Дзюбы" после гола


Украинского футболиста Георгия Цитаишвили раскритиковали за то, что он отметил гол в стиле форварда сборной России  Артема Дзюбы. Это случилось на юношеском чемпионате Европы: хавбек открыл счет в матче против Франции, после чего отдал воинское приветствие трибунам. 

Для украинца Цитаишвили эталон футболиста – Дзюба. Не бельгиец де Брейне, не хорват Модрич, не француз Мбаппе, который всего лишь на год старше Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть его идеал, мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее, - написал журналист Константин Андринюк в своем Фейсбуке.

Сам Цитаишвили написал, что не будет оправдываться за празднование забитых мячей. 

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