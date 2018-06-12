На открытой тренировке сборной Бразилии присутствуют 5 тысяч зрителей

Сборная Бразилии проводит открытую тренировку в Сочи на стадионе "Юг Спорт". По предварительным данным, посмотреть на Неймара и компанию пришли около пяти тысяч зрителей.

Бразильцы вызвали в городе большой ажиотаж, очереди к трем секторам стадиона начали выстраиваться еще за полтора часа до занятия. Отметим, что еще одну, противоположную трибуну, решили не открывать для болельщиков. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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