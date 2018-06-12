На открытой тренировке сборной Бразилии присутствуют 5 тысяч зрителей

Сборная Бразилии проводит открытую тренировку в Сочи на стадионе "Юг Спорт". По предварительным данным, посмотреть на Неймара и компанию пришли около пяти тысяч зрителей.
Бразильцы вызвали в городе большой ажиотаж, очереди к трем секторам стадиона начали выстраиваться еще за полтора часа до занятия. Отметим, что еще одну, противоположную трибуну, решили не открывать для болельщиков. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Болельщиков на открытую тренировку Бразилии много pic.twitter.com/j77XSXYS7l– Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 12 июня 2018 г.
Минимум два сектора, на которые запускают pic.twitter.com/9CQDLIgGR1– Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 12 июня 2018 г.
Люди теперь и трибуну прессы заполняют. Фанаты Марсело pic.twitter.com/jvRJJlfenI– Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 12 июня 2018 г.
Точных цифр нет, но, думаю, тысячи 4-5 зрителей бразильцы точно собрали. Трибуны на солнце заполнены, противоположную не стали открывать pic.twitter.com/3n5PbMuQsh– Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 12 июня 2018 г.
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