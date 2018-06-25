На матче Россия – Уругвай из-за жары будут раздавать бесплатную воду

На матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая, который пройдет на "Самара-Арене", будет организована бесплатная раздача воды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области. Решение было принято в связи с жаркой погодой, которая установилась в городе.

Матч пройдет сегодня и начнется в 17.00 по московскому времени.

- В день матча ожидается жаркая погода, - говорится в сообщении пресс-службы правительства области. - Поскольку на территорию стадиона запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды.

Отметим, что сегодня в Самаре ожидается около 35 градусов тепла.

После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы набрали по шесть очков, гарантировав участие в плей-офф турнира.

Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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