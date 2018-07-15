На ЧМ-2018 была только одна нулевая ничья. В матче будущих чемпионов

63 матча чемпионата мира-2018 завершились с забитыми голами. За весь турнир только одна игра закончилась нулевой ничьей - Франция и Дания не забили голов в заключительном туре в группового турнира. Результат устроил обе команды. В результате датчане вышли в 1/8 финала, где уступили по пенальти будущему финалисту Хорватии (1:1, пенальти 2:3). Франция же стала победителем турнира, обыграв хорватов в финале 4:2.

Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда в 63 матчах забиваются голы (64 игры проводятся на турнире с 1998 года).