Мяч ЧМ-2018 может изменить название на этапе плей-офф

Официальный мяч чемпионата мира-2018 может изменить название после завершения группового турнира. Мяч был представлен 9 ноября и получил название Telstar 18. По неофициальной информации, на этапе плей-офф он может сменить название на Telstar 18 Mechta.

- Никакой официальной информации относительно возможной смены названия мяча, которым будут играться матчи плей-офф чемпионата мира, у оргкомитета нет, - цитирует ТАСС главу оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. - Однако в последние годы действительно существует традиция немного менять название официального мяча для решающих матчей турнира. За более подробными комментариями лучше обратиться в компанию-производителя, которая принимает решение или самостоятельно, или после консультаций с ФИФА. С оргкомитетом по этому вопросу никто не советуется.

Производитель мяча комментариев о смене названия не дал.