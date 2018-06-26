Музыкант Кэш: "Смольников – несчастный человек"

Лидер группы "Слот" Игорь Лобанов (Кэш) прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира.

В 1/8 финала наша сборная сыграет против Испании.

– Какие эмоции от матча? Эйфория прошла?

– Я и раньше говорил, что Россия обыграла всего лишь Саудовскую Аравию и Египет. Уругвай – другого поля ягода.

– Нас вернули с небес на землю?

– Надеюсь, что рейс Небо – Земля прокатил только наших болельщиков, а тренерский штаб ожидал чего-то подобного. Иначе, дело швах.

– Смольников – антигерой матча?

– Несчастный человек. Не уследил за собой, получив уже один горчичник. Ладно бы голевое что-то бы прерывал, а на таком отдалении от штрафной... Боюсь, что его теперь ждет нелицеприятная пресса...

– Акинфеев мог выручить в моменте с первым голом?

– Хороший удар... Не знаю, что в итоге было с обзором у Акинфеева, когда Игнашевич, как бобслеист, укатил двух уругвайцев за стенку... Мне показалось, что в этом был какой-то сумбур... Здесь только Акинфеев может ответить, были ли у него шансы...

– Что скажете о сопернике по 1/8 финала?

– По именам испанцы впечатляют. Есть нереальный Иньеста и пробивной Коста. Но это сытые игроки, не хватает общего настроя команды. Вот здесь мы можем что-то взять – за счет эмоций, настроя и силы духа... Жду борьбы от наших. Жду, что соберутся и отдадут все. (Никита КАМЫШЕВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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