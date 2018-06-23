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Мутко, Прядкин и Алаев посетили тренировку сборной России


Сборная России сегодня утром, 23 июня, проводит тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Уругваем. На это занятие приехали вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Матч между сборными России и Уругвая, по итогам которого определится, какая из команд займет итоговое первое место в группе A. состоится в Самаре в понедельник, 25 июня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Уругвай - Россия: прямая онлайн-трансляция матча – 25 июня 2018 в 17.00

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