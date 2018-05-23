Мутко просят ограничить цены на аренду жилья во время ЧМ-2018

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил установить в каждом регионе РФ ценовые рамки на сдачу частных квартир и комнат, чтобы избежать резкого роста цен на аренду жилья в период чемпионата мира-2018. Соответствующую инициативу парламентарий направил в письме вице-премьеру РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко.
"В каждом регионе нашей страны необходимо разработать максимальные ценовые рамки, которые можно указывать за сдачу частных комнат или квартир по образцу с ценовыми лимитами для гостиниц. Цены посуточной аренды должны соответствовать классу жилья и быть адекватны туристическому сезону.
Сейчас, в эти дни, на Украине проходит этап Лиги чемпионов. Уже до проведения долгожданного матча между "Реалом" и "Ливерпулем" разгорелся крупный скандал, показавший слабую подготовку мероприятия принимающей стороной – организаторы не смогли обеспечить гостей доступными гостиницами и необходимой инфраструктурой для посещения матча. В итоге, как выяснилось, цены на аренду жилья и сопутствующих услуг "взлетели" до невероятных значений", - приводит ria.ru текст письма Петрова.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
это частная собственность, что хочу, то и делаю. не нравится - живите на вокзале. вы бы лучше обратили взор на цены на рашин югах. стоимость и качество. 15 тыр. в сутки - нормально? да я лучше в Испании за 30 ойро поживу.
18:18
koka777
Мутко сейчас волнует только одно:- А что будет, если в бетон добавить мельдоний??
18:08
crazysun78
я так понимаю, мутко уже щелкнул хвостом...
18:05
ЗЗ+
Вовремя опомнился депутат - за месяц до ЧМ, когда уже все квартиры сданы :)))))))
17:57
Chester_9
хотели капитализм - получите
17:55
dintos
Над миром алчность властвует,и это-для всех столетий общая примета.Скотская сущность человека-нажиться за счёт другого неистребима никакими указами и запретами.Так что,открывайте карманы шире,господа болелы...
17:50