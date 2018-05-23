Мутко просят ограничить цены на аренду жилья во время ЧМ-2018

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил установить в каждом регионе РФ ценовые рамки на сдачу частных квартир и комнат, чтобы избежать резкого роста цен на аренду жилья в период чемпионата мира-2018. Соответствующую инициативу парламентарий направил в письме вице-премьеру РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко.

"В каждом регионе нашей страны необходимо разработать максимальные ценовые рамки, которые можно указывать за сдачу частных комнат или квартир по образцу с ценовыми лимитами для гостиниц. Цены посуточной аренды должны соответствовать классу жилья и быть адекватны туристическому сезону.

Сейчас, в эти дни, на Украине проходит этап Лиги чемпионов. Уже до проведения долгожданного матча между "Реалом" и "Ливерпулем" разгорелся крупный скандал, показавший слабую подготовку мероприятия принимающей стороной – организаторы не смогли обеспечить гостей доступными гостиницами и необходимой инфраструктурой для посещения матча. В итоге, как выяснилось, цены на аренду жилья и сопутствующих услуг "взлетели" до невероятных значений", - приводит ria.ru текст письма Петрова.

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