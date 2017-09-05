Мутко оценил готовность стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 как "очень высокую"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что стадион в Екатеринбурге к чемпионату мира-2018 готов примерно на 87 процентов. Он также добавил, что арена будет сдана в эксплуатацию в конце октября.

– Мы серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира. Готовясь к приезду сюда, мы видим, что Екатеринбург не вызывает у нас никаких тревог, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Практически все, что в программе подготовки, идет в графике и с опережением. Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87 процентов. Идет работа по отделке, монтажу инженерных систем. Будет небольшая корректировка проекта, и можно будет в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию.

Надеюсь, что так и будет. Впечатления очень хорошие, огромную работу проделало правительство региона. Вокруг стадиона создается комфортное пространство для того, чтобы было удобно добраться. Этот стадион получается исторически в центре, он будет украшением центра города. Думаю, что все сроки, которые планировали, будут реализованы.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге состоятся четыре встречи группового этапа.