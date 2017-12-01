13:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко готов дать интервью интервью New York Times

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко в преддверии жеребьевки финального турнира чемпионата мира 2018 года заявил, что ему нечего стыдиться. Во время специальной пресс-конференции журналист New York Times сказал чиновнику: "От иностранных СМИ столько вопросов звучит не о жеребьевке, а о проблемах России. Может, вам вообще не стоило выходить на сцену с Инфантино?".

 
Дневник Григория РОДЧЕНКОВА."Мутко очень волнуется из-за биатлона". Опубликованы дневники Родченкова

- Готов дать интервью New York Times! Мне стыдиться нечего! И я знаю, чего добивается ваше издание, - ответил Мутко. - Все время фокусироваться на минусах - ваше право. Но что, у вас там в Америке нет допинга? НХЛ и НБА вообще неподконтрольны ВАДА - об этом тоже поговорите! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, в мае 2016 года издание New York Times опубликовало статью, основанную на интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, в России существовала система государственной поддержки допинга. После двух докладов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена МОК создал комиссию под руководством Дениса Освальда - по ее решению были наказаны 22 российских атлета, а сборная России лишилась первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.

В ноябре этого года New York Times опубликовала допинговые дневники Родченкова. Как утверждает издание, именно эти тексты используются в качестве улик для доказательства существования государственной системы допинга в России.

Операция "Русский допинг". Новая цель - ЧМ-2018

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

Можно ж было безобидного Колобкова туда выпустить. Зачем дразнить гусей?

14:13

rusfed 2.0

Признался в "минусах"

14:11

abs68

Т.е. Мутко фактически признал что допинг у нас употребляли и употребляют и косвенно признал поддержку допинга на гос.уровне и это называется вице-премьер РФ.

14:09

maischew2013

ноу криминалити.

14:08

otradny

Надо язык подтянуть...а то не поймут))

14:06