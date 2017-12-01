Мутко готов дать интервью интервью New York Times

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в преддверии жеребьевки финального турнира чемпионата мира 2018 года заявил, что ему нечего стыдиться. Во время специальной пресс-конференции журналист New York Times сказал чиновнику: "От иностранных СМИ столько вопросов звучит не о жеребьевке, а о проблемах России. Может, вам вообще не стоило выходить на сцену с Инфантино?".

- Готов дать интервью New York Times! Мне стыдиться нечего! И я знаю, чего добивается ваше издание, - ответил Мутко. - Все время фокусироваться на минусах - ваше право. Но что, у вас там в Америке нет допинга? НХЛ и НБА вообще неподконтрольны ВАДА - об этом тоже поговорите! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, в мае 2016 года издание New York Times опубликовало статью, основанную на интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, в России существовала система государственной поддержки допинга. После двух докладов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена МОК создал комиссию под руководством Дениса Освальда - по ее решению были наказаны 22 российских атлета, а сборная России лишилась первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.

В ноябре этого года New York Times опубликовала допинговые дневники Родченкова. Как утверждает издание, именно эти тексты используются в качестве улик для доказательства существования государственной системы допинга в России.

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