Мозес завершил карьеру в сборной Нигерии в 27 лет

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес на своей странице в Инстаграме объявил о завершении карьеры в сборной Нигерии. За "суперорлов" фланговый хавбек выступал с 2012 по 2018 год, в 37 матчах на его счету 12 голов. В 2013 году он помог своей сборной выиграть Кубок африканских наций.

"Хотел бы объявить, что после долгих размышлений я решил завершить карьеру в сборной, - написал Мозес. - В футболке сборной я пережил некоторые из лучших моментов своей жизни, они останутся со мной навсегда. Ничто не сравнится с тем, что значит представлять Нигерию.

Но, я чувствую, что сейчас подходящее время уйти и иметь возможность полностью сосредоточиться на клубной карьере и своей семье, а также помочь молодым звездам "суперорлов" развиваться и процветать. Мы - благословенная нация - у нас много интересных молодых игроков - пришло их время".

Последней в футболке нигерийской сборной для Мозеса стала игра на чемпионате мира-2018 против Арентины (1:2), в которой он забил свой последний мяч на уровне национальных команд.