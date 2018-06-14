Моуринью ставит на победу сборной России в матче открытия ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что игроки сборной России будут испытывать огромное давление во время матча открытия чемпионата мира по футболу-2018. Соперником команды Станислава Черчесова по первой игре на домашнем турнире будет Саудовская Аравия.

– Сборная России будет ощущать огромное давление, – цитирует RT Моуринью. – Они проводят дебютный матч на чемпионате мира, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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