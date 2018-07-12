Москва стала самым популярным городом мира благодаря ЧМ-2018

Москву за время чемпионата мира-2018 посетили более трех миллионов туристов, заявил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Московские стадионы "Спартак" и "Лужники" приняли 11 встреч турнира, кроме того, в "Лужниках" 15 июля пройдет финал ЧМ.

- Москва стала самым популярным городом мира, наш город посетило более трех миллионов туристов, - цитирует ТАСС Гуляева. - Это люди, которые останавливались более, чем на сутки. Из них 1,2 миллиона человек представляют дальнее зарубежье. Лидерами являются граждане Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции.

Напомним, в финале турнира сыграют Франция и Хорватия.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)