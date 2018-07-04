Московская полиция задержала фаната, сделавшего надпись на памятнике Черенкову

Полиция начала проверку по факту нанесения надписи "England" на памятник легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак". Инцидент произошел во вторник перед матчем чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия (1:1, 3:4 по пен.).

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", – сообщили "СЭ" в ГУВД Москвы.

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