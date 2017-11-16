"Мордовия Арена" подала заявку на проведение матча молодежной сборной России

Саранск подал заявку на проведение матча с участием молодежной сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта и физкультуры Мордовии Владимира Киреева. Игра должна стать одной из тестовых на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арене".

- Мы хотим принять в Саранске товарищеский матч молодежной сборной России и подали заявку в РФС. Ответа пока нет. Сложность в том, что календарь сборных уже сформирован, и РФС трудно выделить окно, чтобы подстроиться под график, - сказал Киреев.

Ранее стало известно, что первый матч на новом стадионе пройдет 21 апреля - "Мордовия" в рамках первенства России в ПФЛ примет ижевский "Зенит". Арена примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.