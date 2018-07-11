Мората сделал прогноз на матч Хорватия - Англия

Нападающий "Челси" Альваро Мората сделал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии, который состоится сегодня в московских "Лужниках".

- Думаю, победит Англия, - сказал Мората в интервью пресс-службе "синих".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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