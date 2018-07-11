18:18 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мората сделал прогноз на матч Хорватия - Англия


Нападающий "Челси"  Альваро Мората сделал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии, который состоится сегодня в московских "Лужниках".

- Думаю, победит Англия, - сказал Мората в интервью пресс-службе "синих".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Хорватия - Англия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы других СМИ