Мората, Карвахаль и Иньеста пропустят ближайшие матчи сборной Испании

Официальный сайт сборной Испании сообщил о возможных изменениях в составе команды перед матчами квалификационного турнира чемпионата мира-2018. Напомним, что испанцы сыграют с командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).

Этим матчи пропустят три игрока: защитник "Реала" Дани Карвахаль, полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста и форвард "Челси" Альваро Мората.

Отмечается, что Карвахаль страдает вирусом, который влияет на сердце и, скорее всего, пропустит полтора месяца. Иньеста выбыл на 10 дней из-за мышцы левого бедра, а Мората испытывает мышечные проблемы.