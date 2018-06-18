Мохамед Эль-Нени: "У нас нет другого выхода, кроме как победить сборную России"

Полузащитник сборной Египта Мохамед Эль-Нени заявил, что его команде обязательно нужно побеждать национальную команду России для выхода из группы чемпионата мира. Встреча египтян и россиян пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Напомним, в первом туре группы А Россия выиграла у Саудовской Аравии (5:0), а Египет уступил Уругваю (0:1).

- Мы осознаем сложность предстоящей игры против хозяев турнира, которых будут поддерживать тысячи болельщиков, но у нас нет другого выхода, кроме как победить сборную России, - приводит "Аль-Ахрам" слова Эль-Нени. - Сборная Египта намерена исключить невыход из группы, как это было 28 лет назад, когда команда в последний раз участвовала на чемпионате мира. После столь длительного отсутствия на чемпионатах мира мы не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе, и не собираемся уезжать из России раньше, чем выполним свою задачу и выйдем из группы в плей-офф.

Россия – Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург