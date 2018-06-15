Модрич признался, что был шокирован увольнением Лопетеги из сборной Испании

Капитан сборной Хорватии и игрок мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал, что был сильно удивлен, когда за два дня до чемпионата мира из сборной Испании был уволен Хулен Лопетеги. Такое решение было принято в связи с назначением специалиста главным тренером "Реала".

Преемником Лопетеги стал Фернандо Йерро.

- Конечно, я видел, что произошло в "Реале" и сборной Испании, это был шок для меня, - приводит "Р-Спорт" слова Модрича. - Но я думаю, это никак не повлияет на испанцев, я хорошо знаю Фернандо Йерро, это фантастический человек и тренер, у него все получится. А я пока больше сосредоточен на своей сборной.

Хорваты на групповом этапе чемпионата мира встретятся с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).

В данный момент испанцы проводят матч со сборной Португалии. Пока счет ничейный - 2:2. "СЭ" ведет прямую трансляцию встречи.