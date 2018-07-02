"Модрич и Ракитич измучены, но у нас есть воин Манджукич и герой Ребич". Хорватский журналист – об игре с Россией

Анте Бушкулич, главный редактор хорватской редакции Goal.com, поделился с "СЭ" ожиданиями перед матчем 1/4 финала чемпионата мира между Хорватией и Россией.

- У сборной Хорватии нет какого-то козыря, который не был еще использован на этом турнире, - отметил Бушкулич. – У нас сильная полузащита, хотя Модрич и Ракитич довольно измучены, воин Манджукич, герой Ребич, прочная оборона и ряд крепких игроков на скамейке: Ковачич, Крамарич, Бадель. У этих ребят есть серьезный опыт – для большинства этот ЧМ будет третьим крупным турниром. Не думаю, что конфликт с Калиничем повлиял на команду. Все уже забыли о нем, в том числе и СМИ. Если и было влияние на атмосферу в коллективе, то только положительное.

- Субашич всегда так здорово тащил пенальти?

- Мы проверили все и опубликовали статистику. Он отразил (или бьющий промахнулся) 20 из 55 пенальти! Это шикарный показатель – 36,4 процента надежности. Сравните с другими – с Нойером (34,6), Алиссоном (28,6), Де Хеа (22,9), Куртуа (16,1)…

- Не боитесь, что матч между Россией и Хорватией будет игрой повышенного риска из-за отношений между фанатами?

- У меня нет опасений по поводу проблем с хулиганством на турнире в России, ведь до сих пор полиция действовала четко и организованно. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)