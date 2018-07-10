18:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Модрич - Черышеву: "Ты невероятно провел ЧМ-2018!"

Комментарий Модрича.
Комментарий Модрича.

Полузащитник сборной Хорватии  Лука Модрич выразил восхищение игрой нападающего национальной команды России Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

- Брат! Ты невероятно провёл чемпионат мира! Очень рад за тебя! - написал Модрич в комментариях под постом Черышева в Инстаграме.

- Ты – лучший, и не только на поле! Удачи! - написал россиянин в ответ.

Напомним, Черышев и Модрич вместе выступали в составе "Реала".

Сборная России проиграла Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 3:4 пен.).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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