"Мисс Панама-2017": "В России жарче, чем на родине!"

"Мисс Панама – 2017" Лаура де Санктис, приехавшая в Россию поддержать свою сборную на чемпионате мира-2018, была удивлена погодными условиями. Она призналась, что перед поездкой запаслась теплой одеждой.

– Да, Россия, Россия... Ты запасаешься теплой одеждой, чтобы приехать сюда, потому что мы привыкли думать, что в России очень холодно. Но здесь такая жара, что хочется намазаться кремом и пойти загорать. Ребята, вот это жара! Просто невероятно! Жарче, чем в Панаме! При том, что в Панаме очень жарко, – цитирует RT де Санктис.

Также она дала прогноз на сегодняшний матч против сборной Англии: "Конечно же, выиграет Панама! Мы должны победить".

В первом туре ЧМ-2018 панамцы уступили Бельгии (0:3). Последним соперником по группе станет Тунис (28 июня, Саранск).

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