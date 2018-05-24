Мирослав Ромащенко: "Игнашевич готов выполнять такой же объем беговой работы, как Зобнин и Головин"

Первый помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" восхитился состоянием 38-летнего защитника Сергея Игнашевича.

– В каком состоянии находится Игнашевич?

– Прилично выглядит и хорошо себя чувствует. В один из первых дней австрийского сбора утром делали беговую работу, на выносливость. После нее он говорит: "Юрич, играть то сегодня будем". – "Сережа, так у нас еще зал 30 минут". – "А, зал так зал".

В Москве мы проводили тестирование на состояние футболистов для нагрузок, которые им будут предложены. Так вот, Игнашевич готов выполнять такой же объем беговой работы, как Головин, Зобнин и Ерохин, с которыми они как раз и были в одной группе!



Состояние Сергея заслуживает восхищения. У нас все анализируется и смотрится в плане медицины, недаром игроки работают на тренировках в датчиках. Каждый вечер все расшифровывается и корректируется. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Мирослава Ромащенко - здесь