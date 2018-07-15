Мирослав Ромащенко: "Дзюба неизменно говорил последние слова-напутствия во время ЧМ-2018"

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" рассказал про ритуал перед матчами чемпионата мира. По его словам, последнее слово неизменно брал Артем Дзюба.

- Бытует легенда, будто перед матчем с Саудовской Аравией все в раздевалке сидели и молчали, в воздухе витало дикое напряжение. И тут тишину разорвал Артем Дзюба с криками, аплодисментами и призывом всех порвать. Это правда?

- Полной тишины не было. Перед каждой игрой при нашем штабе в раздевалке всегда играет музыка, которую ставит из плей-листа в своем смартфоне администратор Сергей Куличенко. Так же было и теперь. Нерв, конечно же, чувствовался – и напряжение тоже. Для большинства игроков, да и для нашего штаба, это первый чемпионат мира. К тому же – в своей стране. В частности, у меня не было ни малейшего представления, какие эмоции буду испытывать, как в таких случаях надо себя вести. Такие вещи познаются только на практике.

Мы с Саламычем и всем штабом старались находить какие-то слова, отвлекавшие футболистов от лишних мыслей. Не дать им уйти в себя и перегореть. Что-то напоминали по игровым моментам, где-то старались снять напряжение легкой шуткой. А в конце, как обычно, было напутствие главного тренера. После этого мы собрались в круг – и вот тогда слово действительно взял Дзюба.

- Вообще, на этом чемпионате мира у сборной существовал какой-то предматчевый ритуал?

- До выхода из раздевалки на первую игру ритуал был один. Последнее слово всегда оставалось за главным тренером. А тут получилось, что перед Саудовской Аравией высказался Дзюба – и ритуал изменился. Перед всеми последующими матчами Артем неизменно говорил последние слова-напутствия. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ромащенко - в ближайшее время в "СЭ"