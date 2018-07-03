Мирослав Блажевич: "Когда эта Хорватия возьмет бронзу ЧМ, тогда признаю, что она лучше моей команды 1998 года"

– Сборная Хорватии – главный фаворит на победу в Кубке мира! – начал Блажевич.

- Вы еще до чемпионата ожидали, что хорваты дойдут хотя бы до четвертьфинала?

– Послушайте, Хорватия – команда, которая обладает составом сильнее, чем у всех возможных конкурентов. Надеюсь, что эти ребята сыграют в финале. Соперником будет, наверное, Бразилия. Все наши конкуренты слабее. Я в этом убежден.

– Хорватия-2018 лучше вашей Хорватии-1998?

– Когда это поколение возьмет бронзу чемпионата мира, тогда я признаю, что они лучше. Пусть докажут, что они сильнее.

– Вы уверены, что у них это получится?

– Я оптимист и считаю, что они вполне способны занять первое место.

– Что почувствовали, когда Модрич не забил пенальти Шмайхелю?

– Да, его второй пенальти на турнире у него плохо получился. Но Модрич все равно лучший полузащитник мира. Это подтверждают все эксперты. Знаете, почему я так уверен в сборной Хорватии? Просто у нас есть огромная звезда футбола – Лука Модрич!

– Сейчас он лучший? А как же Ракитич?

– Однозначно. Ракитич тоже неплох, но с Модричем ему не сравниться.

Сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 сыграет с командой России. Встреча пройдет 7 июля в Сочи. (Ярослав СУСОВ)

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