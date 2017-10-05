Мирча Луческу: "Я не заслужил дисквалификацию"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отметил, что ФИФА даже не выслушала его доводы, когда принимала решение о дисквалификации наставника на один матч. Румынский специалист не согласился с решением дисциплинарного комитета, подчеркнув, что арбитр встречи с Украиной (0:2) Давид Борбалан повлиял на его результат.

- Я должен уважать это решение, - приводит Goal слова Луческу. - Но хотел бы, чтобы ФИФА выслушала мои доводы по этому вопросу. Я заслужил это своим 50-летним опытом в европейском футболе. Считаю, что не заслужил наказания. Ошибки арбитра повлияли на исход матча. Но ничего не остается. Будем выполнять решение ФИФА.

Напомним, Луческу пропустит игру с Исландией. Наказание он получил за то, что после матча с Украиной подбежал к испанскому рефери и пытался показать видеоповторы спорных моментов.