Министр спорта Уругвая: "Пусть и Уругвай, и Россия выйдут в плей-офф"

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес поделился впечатлениями от стартового матча его сборной на чемпионате мира-2018 против Египта (1:0).

- Для Уругвая очень важно было выиграть первый матч, важно хорошо начать турнир, потом мы будем прибавлять, - цитирует "Р-Спорт" Касереса. - Мы очень рады победе на старте чемпионата мира, надеюсь, так будет и дальше. А в игре Россия - Уругвай пусть будет результат, который выведет обе команды в плей-офф. Уругвай всегда тяжело играл с Россией. Россия имеет большие футбольные традиции, я с детства помню прославленного Льва Яшина.

Это мой третий визит в Казань и Татарстан, мы восхищаемся тем, как развивается спорт в России и Татарстане, а спорт - это очень важно по многим причинам, это возможность для развития. Впечатлен прекрасной инфраструктурой Казани, важно, что этому оказывает поддержку государство. Футбол очень важен для Уругвая, для нас это способ прожить жизнь красиво.

Уругваю предстоят встречи с Саудовской Аравией (20 июня, Ростов-на-Дону) и Россией (25 июня, Самара).

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