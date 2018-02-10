Министр спорта Украины призвал украинских болельщиков не ехать на чемпионат мира-2018

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что у России могли отнять право на проведение чемпионат мира-2018. Кроме того, он призвал украинских болельщиков не ехать на турнир в Россию.

– Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад, – цитирует Sport.ua Жданова. – Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение чемпионата мира. Я думал, что тогда будет это решение принято.



Сейчас эта кампания спала. Осталось шесть месяцев до чемпионата мира. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены.

Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо.