Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием сборной Англии с ЧМ-2018

Сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Об этом сказал глава британского МИД Борис Джонсон в интервью английскому изданию Mirror.
Причины такого заявления исключительно политические – отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.
– После такого мне сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России, – цитирует Mirror Джонсона.
Напомним, что сборная Англии – единственная британская команда, пробившаяся в финальную часть ЧМ-2018.
Сталин И В 1945
Отрабатывает американские деньги!
20:05
нет желтухе!
хм, вообще-то он про футболистов не говорил. Но местным журнализдам под руководством рабинера нужно жаренькое подавать.
19:52
AgekBam
из группы не выходят обычно, сидите дома, ничего не изменится
19:47
SSergey
Все равно им ничего не светит, так что не велика потеря.
19:37
lavric999
Ха..была бы честь..гении нашлись)) Италия сидит и ждет!
19:34
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:30
Jean4
С удовольствием заменим на сборную Сирии по футболу. =))))
19:20
профессор Нимнул Анатольевич
Да уж... вот и начали разыгрывать карту бойкота ЧМ. Откровенно говоря, я думал, что Родченкова сделают сакральной жертвой, а тут другого нашли...
19:20
KhSL
Борис Джонсон - клоун почище Жирика... Чего обсуждать высказывания недоумка?..
19:08
Lars Berger
Весёлый©, т.е. в 1984-м был обычный троллинг со стороны СССР?)
19:07
bond1951
досвидос УБ..... УРОД...............
19:01
)V(ax
Так это, уже играли без английских клубов в еврокубках, в свое время. Тогда отряд не заметил потери бойца.
18:54
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
Весёлый©
Бориска молоцдец. В который раз троллит Россиюшку. Ни капли уважения к русскому медведю, одни издёвки.
18:43
sdf_1
Скрипаля и его дочь отравила МИ-6. Она же повесила БАБа на галстуке в ванной. но уже с помощью МОССАДа. Борис Джонсон это знает, но по старой привычке валит всё на русских
18:36
Гол еще гол
Чтобы найти повод сами и отравили наверное, ну никак кость из горла не вынут после проигрыша проведение ЧМ-18, а этот лохматый в той же упряжке скачет, откажется уберут.
18:35
sdf_1
EvgV Троцкого ликвидировали не в США, а в Мексике. Кстати, у Троцкого был договор с Гитлером об активизации троцкистских ячеек на всей территории СССР сразу после нападения Германии
18:32
fedd
echo2011 Всяко лучше,чем бряцать ядерным оружием...,,,,,,,,а может и не всяко, а например наперекосяко - чем не аргумент?
18:28
GoaLapagosS
ССАТ ЗА СВОИХ ПЬЯНЧУГ ОКОЛОФУТБОЛЬНЫХ)))0
18:28
Tribunal Z
А при чём здесь футбол? Борис похоже мухоморов объелся
18:25
fedd
Отстранить англичашек из-за допинга в велоспорте. И всех кто имеет терапевтическое разрешение отстранить во всех видах!
18:25
kutuzo zdes
Англосаксы миллионы "индейцев" истребили по всей планете и мы для них всегда были одними из следующих. москва завязывай играть в заграничные игрушки, плевать всему российскому народу на олимпиады и чемпионаты, это вам москвичам всегда была охота перед западом понтоваться, да потом и свалить туда в испании, лондоны, да швейцарии. Когда вы уже поймёте, что ваша сила в нашем народе, а не в валюте? И да так любимое широко введенное москвой "крепостное право" 160 лет как закончилось.
18:22
nefanat
"сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена"_________________________Сборную гомосеков пришлют?
18:18
EvgV
Очень плохой мальчик А дальше Германия снимет с турнира сборную из-за смерти Гитлера ,а Израиль -из-за убийства Троцкого. 18:04 А при чем здесь Троцкий? Его убили в США задолго до образования современного Израиля, который кстати на чемпионат мира не отобрался? Или плохишам везде мерещится еврейский заговор?)))
18:17
Al Rains
Sky News при этом со ссылкой на близкий к главе британского МИДа источник сообщает, что возможный "бойкот" будет реализован только со стороны чиновников и официальных лиц. Британские дипломаты, по словам источника, не будут препятствовать участию в ЧМ команды Великобритании.
18:16
Viktora1942
Ну и х.. с нами.
18:14
Lexys1
Тема допинга закончилась, тема расизма не зашла - так вот зачем британцам понадобилось утилизировать очередного использованного контрацептива. Куча плюсов от одного убийства - и Путина в очередной раз примешать, и Россию обмазать, и ЧМ лишний раз скандализировать! Учитесь у британцев, 500 лет непрерывающихся интриг против всего мира: сэры лучшие в производстве скандалов.
18:14
Berkut-7
ДА ради бога, пусть англичане сидят дома, наплевать на них вообще.
18:13
crazysun78
у фсб на этом острове штаб-квартира... бывшие агенты и олигархи мрут как мухи...
18:13
Keano
кто бы сомневался, выбрали какого-то балбеса ,давным давно обменянного и никому не нужного, и в аккурат перед выборами траванули, понятно, что сейчас поднимут волну, это Путин отправил, потому что этот перебежчик знает супер что-нибудь, застрельщиками всего выступают, как обычно бриты, во главе с этим вечно растрепанным клоуном, если честно - что нибудь подобное и ожидалось, или застрелят кого-нибудь - сакральная жертва, или траванут - вот и пожалуйста, и все аргументы - да кому он нужен, почему вдруг сейчас, перед выборами - никто слушать не будет, обычная стандартная ситуация, и какой-нибудь родченков, в это же время найдет данные , что все футболеры наши на допинге, включая всех тренеров и обслуживающий персонал, и расскажет все это, в разных лицах, одновременно по трем каналам в прямом эфире, вот увидите...другой вопрос, что уровень всей этой лабуды настолько топорный, что вполне может , что многие даже в той же Англии, всему этому не поверят
18:13