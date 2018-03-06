17:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием сборной Англии с ЧМ-2018

Борис ДЖОНСОН. Фото AFP
Борис ДЖОНСОН. Фото AFP
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Сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Об этом сказал глава британского МИД Борис Джонсон в интервью английскому изданию Mirror.

Причины такого заявления исключительно политические – отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

– После такого мне сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России, – цитирует Mirror Джонсона.

Напомним, что сборная Англии – единственная британская команда, пробившаяся в финальную часть ЧМ-2018.

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КОММЕНТАРИИ (51)
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Сталин И В 1945

Отрабатывает американские деньги!

20:05

нет желтухе!

хм, вообще-то он про футболистов не говорил. Но местным журнализдам под руководством рабинера нужно жаренькое подавать.

19:52

AgekBam

из группы не выходят обычно, сидите дома, ничего не изменится

19:47

SSergey

Все равно им ничего не светит, так что не велика потеря.

19:37

lavric999

Ха..была бы честь..гении нашлись)) Италия сидит и ждет!

19:34

wako37

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:30

Jean4

С удовольствием заменим на сборную Сирии по футболу. =))))

19:20

профессор Нимнул Анатольевич

Да уж... вот и начали разыгрывать карту бойкота ЧМ. Откровенно говоря, я думал, что Родченкова сделают сакральной жертвой, а тут другого нашли...

19:20

KhSL

Борис Джонсон - клоун почище Жирика... Чего обсуждать высказывания недоумка?..

19:08

Lars Berger

Весёлый©, т.е. в 1984-м был обычный троллинг со стороны СССР?)

19:07

bond1951

досвидос УБ..... УРОД...............

19:01

)V(ax

Так это, уже играли без английских клубов в еврокубках, в свое время. Тогда отряд не заметил потери бойца.

18:54

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:44

Весёлый©

Бориска молоцдец. В который раз троллит Россиюшку. Ни капли уважения к русскому медведю, одни издёвки.

18:43

sdf_1

Скрипаля и его дочь отравила МИ-6. Она же повесила БАБа на галстуке в ванной. но уже с помощью МОССАДа. Борис Джонсон это знает, но по старой привычке валит всё на русских

18:36

Гол еще гол

Чтобы найти повод сами и отравили наверное, ну никак кость из горла не вынут после проигрыша проведение ЧМ-18, а этот лохматый в той же упряжке скачет, откажется уберут.

18:35

sdf_1

EvgV Троцкого ликвидировали не в США, а в Мексике. Кстати, у Троцкого был договор с Гитлером об активизации троцкистских ячеек на всей территории СССР сразу после нападения Германии

18:32

fedd

echo2011 Всяко лучше,чем бряцать ядерным оружием...,,,,,,,,а может и не всяко, а например наперекосяко - чем не аргумент?

18:28

GoaLapagosS

ССАТ ЗА СВОИХ ПЬЯНЧУГ ОКОЛОФУТБОЛЬНЫХ)))0

18:28

Tribunal Z

А при чём здесь футбол? Борис похоже мухоморов объелся

18:25

fedd

Отстранить англичашек из-за допинга в велоспорте. И всех кто имеет терапевтическое разрешение отстранить во всех видах!

18:25

kutuzo zdes

Англосаксы миллионы "индейцев" истребили по всей планете и мы для них всегда были одними из следующих. москва завязывай играть в заграничные игрушки, плевать всему российскому народу на олимпиады и чемпионаты, это вам москвичам всегда была охота перед западом понтоваться, да потом и свалить туда в испании, лондоны, да швейцарии. Когда вы уже поймёте, что ваша сила в нашем народе, а не в валюте? И да так любимое широко введенное москвой "крепостное право" 160 лет как закончилось.

18:22

nefanat

"сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена"_________________________Сборную гомосеков пришлют?

18:18

EvgV

Очень плохой мальчик А дальше Германия снимет с турнира сборную из-за смерти Гитлера ,а Израиль -из-за убийства Троцкого. 18:04 А при чем здесь Троцкий? Его убили в США задолго до образования современного Израиля, который кстати на чемпионат мира не отобрался? Или плохишам везде мерещится еврейский заговор?)))

18:17

Al Rains

Sky News при этом со ссылкой на близкий к главе британского МИДа источник сообщает, что возможный "бойкот" будет реализован только со стороны чиновников и официальных лиц. Британские дипломаты, по словам источника, не будут препятствовать участию в ЧМ команды Великобритании.

18:16

Viktora1942

Ну и х.. с нами.

18:14

Lexys1

Тема допинга закончилась, тема расизма не зашла - так вот зачем британцам понадобилось утилизировать очередного использованного контрацептива. Куча плюсов от одного убийства - и Путина в очередной раз примешать, и Россию обмазать, и ЧМ лишний раз скандализировать! Учитесь у британцев, 500 лет непрерывающихся интриг против всего мира: сэры лучшие в производстве скандалов.

18:14

Berkut-7

ДА ради бога, пусть англичане сидят дома, наплевать на них вообще.

18:13

crazysun78

у фсб на этом острове штаб-квартира... бывшие агенты и олигархи мрут как мухи...

18:13

Keano

кто бы сомневался, выбрали какого-то балбеса ,давным давно обменянного и никому не нужного, и в аккурат перед выборами траванули, понятно, что сейчас поднимут волну, это Путин отправил, потому что этот перебежчик знает супер что-нибудь, застрельщиками всего выступают, как обычно бриты, во главе с этим вечно растрепанным клоуном, если честно - что нибудь подобное и ожидалось, или застрелят кого-нибудь - сакральная жертва, или траванут - вот и пожалуйста, и все аргументы - да кому он нужен, почему вдруг сейчас, перед выборами - никто слушать не будет, обычная стандартная ситуация, и какой-нибудь родченков, в это же время найдет данные , что все футболеры наши на допинге, включая всех тренеров и обслуживающий персонал, и расскажет все это, в разных лицах, одновременно по трем каналам в прямом эфире, вот увидите...другой вопрос, что уровень всей этой лабуды настолько топорный, что вполне может , что многие даже в той же Англии, всему этому не поверят

18:13

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